Se suspende lanzamiento de SpaceX por mal tiempo: será este sábado

El SpaceX estaba listo para llevar a dos astronautas de la NASA al espacio, el primer lanzamiento de estadounidenses desde el propio país en casi una década. Faltaban sólo tres minutos y…se canceló por mal tiempo.

El lanzamiento estaba programado para las 16.30 horas de Chile, pero las condiciones climáticas hicieron cancelar el lanzamiento y postergarlo para el sábado, como ya estaba programado en caso de que esto sucediera.

"We are not going to launch today."

Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh

