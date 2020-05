Siches y el derrumbe del "castillo de naipes" de Mañalich: "Espero que sea un símbolo de poder evaluar lo que estamos haciendo bien y mal"

Después de que el ministro de Salud Jaime Mañalich hiciera un mea culpa por el manejo del Gobierno en torno al covid-19, la presidenta del Colegio Médico Izkia Siches valoró el hecho, pero llamó a poner el foco en otras aristas que involucra la pandemia.

"Lo que hemos aprendido duramente en esta pandemia es que todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes", fue la autocrítica que hizo Mañalich, ayer martes.

Y hoy miércoles, la presidenta del Colmed sostuvo lo siguiente, en entrevista con Radio ADN: "ya me he hecho la idea de que, diariamente, se genera una polémica en torno a algún dicho del ministro de Salud. Nos concentramos demasiado en él y no en las soluciones. Espero que este sea un símbolo de poder evaluar lo que estamos haciendo bien y mal y poder abrir a escuchar las recomendaciones del comité asesor, del Colegio Médico, de la sociedad científica y tomarlas dentro de los planes del Gobierno".

Siches manifestó que "deberíamos estar concentrados, al menos mediáticamente, en la contención de nuevos casos, en el seguimiento de casos y contactos, en fortalecer la atención primaria, más que solamente concentrados en la respuesta sanitaria asistencial. Si no bajamos los nuevos casos, la red sanitaria va a seguir en este nivel de colapso y más".

En línea con lo anterior, la líder gremial advirtió que "no hemos podido recuperar la trazabilidad . La idea es aprovechar estas semanas de cuarentena y volver a retomar este hilo, porque la ansiada nueva normalidad o el regreso seguro que espera el Gobierno, posterior a este aumento de casos, sólo se va a lograr si tenemos un buen sistema de contención de casos y contactos".