Y lo hizo a través de un tuit: Trump amenaza con "cerrar" redes sociales después de que Twitter calificara sus publicaciones como "potencialmente engañosas"

Todo un hito en la historia de las redes sociales significó que Twitter calificara un par de publicaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como "potencialmente engañosas". Y ante eso, la respuesta del mandatario norteamericano fue contundente: amenazó con el cierre de este tipo de plataformas.

Todo comenzó con un par de publicaciones en Twitter de Trump, en las que afirmó que el voto por correo -que se está contemplando en California para las elecciones de del 3 de noviembre- era "fraudulento".

"NO HAY FORMA (¡CERO!) de que las papeletas por correo sean nada menos que sustancialmente fraudulentas. Los buzones serán robados, las papeletas serán falsificadas e incluso impresas ilegalmente y firmadas de manera fraudulenta", fue una de las publicaciones del jefe de Estado.

Ante ello, Twitter activó la mención "verificar los datos" y publicó el siguiente enlace: "Obtenga la información sobre las votaciones por correo".

Un portavoz de Twitter argumentó que "esos tuits contienen informaciones potencialmente engañosas sobre el proceso de votación y fueron etiquetadas para suministrar contexto adicional sobre el voto por correo".

Y la respuesta de Trump llegó justamente a través de un tuit. "Twitter ahora está interfiriendo en las elecciones presidenciales de 2020. Dicen que mi declaración en las boletas por correo, que conducirá a la corrupción y el fraude masivo, es incorrecta, basada en la verificación de hechos por Fake News CNN y Amazon Washington Post…", fue la primera réplica del mandatario.

Y fue más allá, siempre a través de Twitter. En otra publicación, Trump manifestó que "los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. Los regularemos fuertemente, o los cerraremos, antes de permitir que eso suceda. Vimos lo que intentaron hacer y fracasaron en 2016. No podemos dejar que una versión más sofisticada de eso vuelva a pasar".

. @Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post….

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020