U. de Washington anticipa un terrorífico escenario para Chile: 12 mil muertos para agosto

El panorama para toda Sudamérica se empieza a oscurecer. El coronavirus está azotando al continente con especial rudeza… Y entre lo países más golpeados figura Brasil, Perú y Chile.

El Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington hizo una actualización de sus proyecciones sobre el golpe de la pandemia en Sudamérica y entregó un oscuro escenario para Brasil, Perú y Chile, con un salto dramático.

