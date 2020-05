Cuarentena en la Región Metropolitana se podría alargar: "El seguimiento de las medidas de cuarentena no está siendo satisfactorio"

Durante la mañana de este miércoles el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, dio a conocer un nuevo balance ante el covid-19. En nuestro país, la pandemia del coronavirus sumó 4.654 nuevos casos en 24 horas. De ellos, 4.128 con síntomas y 526 asintomáticos.

Ante esta realidad, que ya da a suma de 89.943 casos totales, el ministro hizo un llamado especial a quienes no cumplen con las medidas de cuarentena. "Si no reside en cada uno el convencimiento de realizar las medidas de aislamiento, esto se va a prolongar", dijo. "El seguimiento de las medidas de cuarentena no está siendo satisfactorio en la Región Metropolitana", agregó.

Ante este escenario, la autoridad no descartó que la medida de cuarentena se pueda prolongar en la RM. "Si no logramos este convencimiento, la situación es muy compleja. Compleja porque la cuarentena se puede alargar y alargar", señaló. Agregando que se sabe toda la miseria que alargar la medida puede traer.

Un llamado a los jóvenes

El ministro fue insistente con el tema. "Los números distan mucho de ser tranquilizadores. Seguimos confiando en las personas. Pero eso no quiere decir que no podamos seguir extendiendo las cuarentenas, con toda la miseria que esto trae", enfatizó.

Ante esto, destacó que "esta supuesta inmunidad de la gente más joven es una apreciación incorrecta". "Se contagian igual que otros y son el gran vehículo de distribución de contagio", explicó. El ministro Mañalich dijo que a través de los informes recibidos de Carabineros han visto que se siguen realizando fiestas, reuniones y actividades grupales.

Siguen las "reuniones y fiestas"

"Nos produce preocupación y sobretodo en los lugares más vulnerables, cumplir con la cuarentena no está siendo de la forma ideal", dijo. Pero hizo una diferencia. Explicó que quienes no pueden , por las condiciones en las que viven, tienen la opción de las residencias sanitarias.

Igualmente advirtió, que muchas personas simplemente se reúnen por entretención. "Siguen habiendo muchas actividades relacionadas a reuniones sociales", dijo. "Estas situaciones no tienen que ver con las situaciones de vulnerabilidad social", explicó. "Que esto se imponga por control policial es imposible", dijo. Esto explicado por el número de carabineros disponible. Por eso reiteró que "detener el virus depende de todos nosotros".