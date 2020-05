Límite a la reelección: expertos destacan que negativa de los senadores a la retroactividad se irá a pique

Aunque el senador Guido Girardi hizo ver en la jornada de este jueves su decisión de no repostularse y autoaplicarse la retroactividad que no fue aprobada el martes por el Senado, en el contexto de la votación para poner límite a la reelección, la verdad es que al parecer no tendrá que dar curso a sus deseos.

Y esto porque en las últimas horas surgió una controversia en torno al momento en que comenzará a aplicarse a los parlamentarios el límite a la reelección, proyecto que deberá analizar y votar la Cámara de Diputados.

La primera alarma la dio el senador Francisco Huenchumilla (DC) el mismo martes. Señaló que lo de la retroactividad es un concepto “periodístico” y que en rigor “el ciudadano que fue reelegido dos veces como diputados y una vez como senador no puede volver a ser candidato”.

De hecho, esta noche, el abogado constitucionalista Gabriel Osorio señaló en CNN Chile que "hoy ninguno de los senadores que tengan más de una reelección, y diputados, alcaldes y concejales que tengan más de dos reelecciones pueden volver a postular el 2021-2022".

Osorio agregó que “las normas rigen in actum” y señaló que “ se podría discutir la interpretación que los senadores le dieron a la retroactividad”, pero que ésta sería contraria a los principios del derecho público y a la jurisprudencia del Tricel”.

Su opinión es compartida por el abogado Jorge Barrera, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad San Sebastián, quien indicó al diario La Segunda que estas normas “tienen aplicación inmediata, esto es, rigen in actum. Debiera existir, necesariamente, una excepción expresa en la Constitución que habilite a los parlamentarios en ejercicio. Sin esa excepción, el impedimento les rige plenamente”.

Esta tarde, el diputado Pepe Auth se refirió al tema, manifestando que “se equivocaron los partidarios de que el límite a la reelección aplicara en 10 ó 14 años más. Para eso se requería un transitorio. Si la Cámara lo ratifica, se aplicará el próximo año”.

Ahora la palabra la tienen el Servicio Electoral (Servel) y el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), a quienes invocó el diputado Giorgio Jackson. Si ambos organismos están en la línea de lo expresado por el senador Huenchumilla y los abogados constitucionalistas, el camino a la aplicación inmediata para algunos parlamentarios, alcaldes y concejales estaría pavimentado en la Cámara de Diputados.