Macarena Pizarro por conducir matinal con su pareja Humberto Sichel: "No sé si es algo que elegiría"

El senador Manuel José Ossandón es el culpable de que Macarena Pizarro y Humberto Sichel sean los conductores hoy del matinal de Chilevisión, "Contigo en la mañana".

Sí, porque contagió de coronavirus a Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, quienes cumplen cuarentena en sus hogares.

Es así que la pareja de periodistas y también pareja sentimental, debieron asumir el protagonismo en el set.

En entrevista con La Cuarta, Pizarro aseguró que "es importante conocer a tu co-conductor, porque uno conoce las miradas y gestos, y eso se logra en años con tus compañeros. Más encima, como en el caso de nosotros nos conocemos mucho más, eso hace que también sea más fácil el trabajo".

¡Pobrecitos!: Codelco, BancoEstado y Enap son las empresas públicas que más plata repartieron a sus directores Cerca de dos mil millones de pesos destinaron 27 compañías públicas en 2019 a remuneraciones y dietas de directores, de acuerdo a una fiuscalización del Consejo para la Transparencia (Cplt).

– ¿Te acomoda trabajar con tu pareja? No sé si es algo que elegiría, pero tampoco creo que juegue en contra, para nosotros es circunstancial. Nos conocimos en el canal, los dos trabajamos en lo mismo y, bueno, si necesitamos estar en el mismo set, no hay ningún problema y lo hacemos lo más profesionalmente posible.

– Pero la complicidad y los códigos los tienen… Lo bueno es eso, que no necesitamos tanto tiempo para afiatarnos, esa comunicación no verbal la tenemos. Cuando hay confianza con tu compañero, se nota en pantalla. Es una ventaja, ese trabajo no tenemos que hacerlo.