Tuvo coronavirus, lo trasladaron a Concepción y cuando despertó: "Fue como una película de terror, no sabía dónde estaba"

José Sepúlveda de 30 años protagonizó lo que podría ser una película de terror. Se contagió de coronavirus y desde La Pintana, donde vive, fue trasladado a Concepción, como muchos pacientes con covid-19 de Santiago.

Según contó a El Mercurio, Sepúlveda aseguró que “creo que me contagié en el transporte público camino a mi trabajo”.

Al tener síntomas, concurrió al Cesfam de La Pintana para hacerse el test PCR, pero que días después debió dirigirse a la urgencia del Hospital Padre Hurtado al agravarse su estado, por lo que quedó internado. “Llegué casi sin poder respirar. Me pusieron oxígeno, después no me acuerdo de nada”, dijo.

Fue así que inconsciente fue traslado a Concepción y despertó cinco días después en la UCI del hospital penquista: “fue como una película de terror. No sabía dónde estaba, me veía lleno de tubos, solo escuchaba las máquinas”.

Luego de 10 días, fue dado de alta y actualmente cumple una cuarentena de 14 días en el hotel Wyndham Garden, hasta donde llegó solo con una bata.