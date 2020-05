El FMI aprueba crédito a Chile por casi 24 mil millones de dólares

Desde el Fondo Monetario Internacional, FMI, se informó este viernes 29 de mayo que fue aprobada la solicitud de Chile de una línea de crédito flexible (LCF) de dos años por 23.930 millones de dólares, en momentos en que el país enfrenta los efectos de la pandemia de coronavirus.

A mediados de mayo, el organismo había informado que su directora gerente Kristalina Georgiev recomendaría la aprobación para efectos de política monetaria debido a los “muy sólidos fundamentos” y la trayectoria de Chile.

“Esa línea es incondicional. Eso se permite por la excelente calificación que Chile tiene. Chile tiene una historia de un marco institucional, política económica, desempeño económico muy bueno y muy sólido”, dijo Luca Ricci, jefe de Misión del FMI para Chile.

El ejecutivo explicó que el FMI no tiene preocupación por la estabilidad en el nivel de deuda de nuestro país.

Chile pagará un costo por la línea de crédito y, en caso de girar recursos, cancelará una tasa de interés por tramos sobre lo adeudado, con el fin de defender el tipo de cambio y salir a comprar dolares en caso de que se produzca ataque especulativo.

El gobierno chileno ha lanzado planes de emergencia por más de 17 mil millones de dólares para ayudar a la población a enfrentar el impacto de las restricciones por la crisis sanitaria, incluyendo subisidios a los más vulnerables.

El Banco Central de Chile agregó por medio de un comunicado que "la línea, de carácter precautorio, permitirá aumentar en más de 60% la disponibilidad de liquidez de acceso inmediato… Supone contar con más herramientas disponibles para enfrentar un eventual empeoramiento de la crisis global causada por el covid-19″.

Chile’s very strong policies, economic performance, and institutions have been instrumental in absorbing the impact of recent shocks. The Flexible Credit Line of US$23.93 bln will provide valuable insurance against tail risks arising from #COVID19 crisis. https://t.co/JE5PcNjz0o pic.twitter.com/PY3taqrqPZ

— IMF (@IMFNews) May 29, 2020