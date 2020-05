La contundente respuesta de Taylor Swift a la prepotencia de Trump: "Te echaremos en noviembre"

El horrendo asesinato del afroamericano George Floyd desató un estallido social en Minneapolis y otras ciudades, en que mucha reaccionó con violencia cansados de abuso racista de la policía.

En medio de este ambiente de tensión, Donald Trump lejos de tratar de apaciguar los ánimos, y mostrando total desconexión con la realidad que se vive en la zona, tildó de "matones" a los manifestantes.

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020