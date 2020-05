Hasta Contralorito se tuvo que pronunciar: duras críticas a seremi por decir que repartían "las cajas del Presidente"

Duras críticas ha recibido la seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región Metropolitana, Carolina Lavín, por afirmar que repartían “las cajas del Presidente Sebastián Piñera” en la comuna de Santiago.

Lavín estuvo presente en la entrega de cajas de alimentos del Estado en el sector de Mapocho, durante la mañana de este viernes. En dicho contexto, se tomó fotografías y con ello hizo un par de publicaciones en Twitter.

“Estamos en los cites de Mapocho repartiendo las cajas de alimentos del Presidente Sebastián Piñera junto a la Municipalidad de Santiago, el alcalde y concejales”, escribió la seremi en una de sus publicaciones.

Y justamente aquel tuit fue el que le valió duras críticas. "Estimada Seremi: No son las cajas del Presidente. Son las cajas de alimentos que el Estado de Chile está entregando en esta grave crisis sanitaria y social", le refutó el ex fiscal Carlos Gajardo, uno de tantos que refutó su aseveración.

El usuario @cristianchehade pidió que Contraloría se manifestara al respecto y Contralorito respondió lo siguiente: "es muy bueno recordar que los beneficios del Estado, son eso: aporte social del Estado y no de alguien en particular o una forma de caridad. Por eso, es muy importante que controlemos el proceso y que estemos atentos al buen uso de los recursos públicos".

