Vocero de La Vega cuenta que padece coronavirus: "Tuve cuatro días en que lo único que quería era morirme"

En un contacto telefónico que tenía como objetivo hablar sobre el funcionamiento de La Vega en medio de la crisis por el covid-19, Arturo Guerrero, reconocido vocero del centro de abastecimiento ubicado en Recoleta, sorprendió al contar que padece coronavirus.

Guerrero fue contactado por el programa "Una Nueva Mañana" de Radio Cooperativa y tras los saludos de los conductores dijo: "aquí estoy encerrado en la pieza, pero La Vega sigue funcionando. El bicho maldito me pescó a mi y a la 'Joyita' (su pareja)".

Los periodistas Cecilia Rovaretti y Sebastián Esnaola mostraron su sorpresa ante la noticia comunicada por Guerrero y tras ello le preguntaron por sus síntomas. "Esta es una enfermedad tan maldita dejas de oler, de saborear, hasta la radio te molesta. Ya me imagino en otras personas. Si hasta que te hablen resulta molesto", sostuvo.

Guerrero contó que "desde los 64 años que cumplí recién el lunes, nunca había dejado de ir a La Vega, excepto los días legales en los que hay que cerrar. Pero cuando comencé a sentir los primeros síntomas me vine para la casa. Fueron cuatro días realmente terribles". Por lo dicho, el vocero de La Vega recalcó que "hay que tomar esto con mucha responsabilidad".

Consultado por el momento en que se enteró del contagio, el también panelista de distintos programas dijo que "esto fue justo cuando no habían testeos para hacerse en ningún lado. Me quedé en la casa, consulté a unos doctores conocidos y por los síntomas me dijeron que me quedara en cuarentena".

"Ya llevo 14 días, pero ahora estoy contento, me emociono porque aquí hablamos de cifras y de un montón de cosas, pero cuando lo vives en carne propia es muy distinto. Tuve cuatro días en que lo único que quería era morirme. Hay que hacer un esfuerzo mayor ante esos irresponsables que salen. Los que tienen que seguir trabajando lo van a hacer, pero si el resto nos tenemos que quedar en la casa, hay que hacerlo", continuó.