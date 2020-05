Ante el racismo no hay competencia: Nike lanza una campaña por el asesinato de George Floyd y Adidas la comparte en sus redes

Nike lanzó ayer una campaña contra del racismo ante el brutal y despiadado asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis, un hecho que ha generado un estallido social en varios estados de la Unión.

La marca deportiva cambió su tradicional eslogan "Just do it" ("Solo hazlo") por "For once, don't do it" ("Por una vez, no lo hagas").

En un video, la marca estadounidense subió a sus redes sociales un corto video en que en un fondo negro, se lee el siguiente mensaje en letras blancas: "No finjas que no hay un problema en Estados Unidos. No des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No pienses que esto no te afecta. No te recuestes y guardes silencio. No pienses que no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio".

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2 — adidas (at 🏡) (@adidas) May 30, 2020

Ante la sorpresa de todos, su máximo rival en el mercado de ropa deportiva, Adidas, tomó el video de Nike y lo compartió en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Juntos es cómo avanzamos. Juntos es cómo hacemos el cambio". Nike respondió con un corazón.

Ante el racismo y la brutalidad, no hay competencias.