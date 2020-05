La fuerte confesión del alcalde de Graneros: le dio droga a enfermo de coronavirus para que no saliera a la calle

El alcalde de Graneros, Claudio Segovia, se confesó. Y es que en entrevista con el programa "Hacemos Radio", aseguró que le entregó droga a un adicto con coronavirus.

Esto, con el objetivo de evitar que saliera a la calle durante su cuarentena.

"Una persona drogadicta quedó con coronavirus, angustiado en su casa y me dijo: 'mire, yo voy a salir porque necesito droga'. Tuvimos que proveerlo de droga para que no saliera ¡Así de claro! Nosotros tuvimos que proveerlo de sustancias y pedirle a las personas que nos pudieran proveer para que 'el gallo’' no saliera a la calle”, dijo el alcalde.

La autoridad comunal señaló que mantendría en reserva el tipo de sustancias que entregó al diagnosticado positivo, y sostuvo que “aquí hubo una persona drogadicta y nadie se preocupó de esa nimiedad, de que el drogadicto necesita proveerse de sustancias ilícitas para vivir”.