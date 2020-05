Se creía extinta, pero no: reaparece la abeja azul

A los avispones "asesinos" y dragones azules en un lago de Texas, ahora se suma un animal que en Estados Unidos se creía extinto: la abeja azul.

La abeja azul es el insecto volador que recientemente encontraron investigadores en ese país.

Chase Kimmel es el nombre del científico que se dio la tarea de buscar la presencia del insecto volador en el estado de Florida. Ahí instaló panales cercanos a la flor calaminta ashei, donde la abeja azul se alimentaba.

La abeja Osmia calamintha solo se había visto en cuatro áreas del estado tras su descubrimiento en 2011, y a la fecha eran consideradas una especie extinta.

El redescubrimiendo de la especie abre la posibilidad para que los científicos puedan conocer más sobre estas increíbles abejas, que actualmente se encuentran en el Plan de Acción de Vida Silvestre del Estado de Florida como una especie de mayor necesidad de conservación.

