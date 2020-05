Trump asegura que manifestantes son "grupos organizados": le faltó decir que eran extraterrestres

Parece que es la moda que los presidentes que enfrentan estallidos sociales hablen de "grupos organizados" sin entregar ninguna prueba o argumento que sustente esa afirmación.

Fiel a este desgastado libreto, hoy Donald Trump aseguró en su cuenta de Twitter que detrás de la ola de disturbios que ha afectado a buena parte del país después del asesinato de George Floyd, existen las garras oscuras de estos temidos "grupos organizados", claro que obviamente no entregó mayores referencia de qué grupos habla o quiénes los componen.

These are “Organized Groups” that have nothing to do with George Floyd. Sad!

En su cuenta, el mandatario escribió: "Estos son 'Grupos organizados' que no tienen nada que ver con George Floyd. ¡Triste!".

El presidente, el mismo que calificó al coronavirus como una simple gripe y que recomendó inyectarse desinfectante, narró cómo vivió anoche las manifestaciones frente a la Casa Blanca en un hilo de Twitter.

“Gran trabajo anoche en la Casa Blanca por parte del Servicio Secreto de Estados Unidos. Vi cada movimiento y no pude sentirme más seguro. Dejaron a los ‘manifestantes’ gritar y vociferar como quisieron, pero si alguien se puso muy vivo o pasado de tono, rápidamente fueron por él, duro, sin saber qué lo golpeó”.

The professionally managed so-called “protesters” at the White House had little to do with the memory of George Floyd. They were just there to cause trouble. The @SecretService handled them easily. Tonight, I understand, is MAGA NIGHT AT THE WHITE HOUSE???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020