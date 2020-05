Bundesliga estudia sanciones: futbolista del Schalke luce brazalete en honor a George Floyd

El jugador estadounidense del Schalke 04, Weston McKennie, quiso solidarizar con la muerte de su compatriota, George Floyd, quien falleció a manos de un policía blanco, quien puso su rodilla en el cuello del afroamericano.

El centrocampista del conjunto minero lució un brazalete en el partido contra el Werder Bremen en el que se podía leer 'Justice for George' (Justicia para Georde) que no pasó desapercibido para las cámaras y que enfocaron en más de una ocasión al americano.

To be able to use my platform to bring attention to a problem that has been going on to long feels good!!! We have to stand up for what we believe in and I believe that it is time that we are heard! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism pic.twitter.com/TRB1AGm0Qx

— Weston McKennie (@WMckennie) May 30, 2020