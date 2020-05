El “estúpido y sensual Spiderman” llegó a EEUU: apareció un seguidor en protestas por la muerte de George Floyd

Renato Avilés, un bailarín profesional ecuatoriano de 33 años que llegó a Chile hace 14, decidió un día que iba a dejar de hacer clases de danza y creó un personaje que con el tiempo se ha hecho famosos en nuestro país: el “estúpido y sensual Spiderman”.

Casado con una chilena y sin un empleo estable, se lanzó de lleno a la iniciativa de bailar en las calles de Providencia, pero vestido como un personaje de cómics.

“Sólo teníamos $12 mil, los agarré y me fui a comprar un traje de Spiderman, me conseguí con un amigo un parlante y empecé a probar el personaje. Al principio me iba súper mal, llamaba la atención, pero la gente no colaboraba”, contó cuando le preguntaron el origen de la idea.

Spider Man finally pulled up at the protest pic.twitter.com/H1eUBQipZi — lil glocky big guap (@SlimeballGlocky) May 31, 2020

Pese a la poca recepción de un comienzo, pero incentivado por su mujer, en ese momento esperando el primer hijo de la pareja, Avilés perseveró hasta conseguir lo que quería.

Todo partió cuando alguien lo grabó bailando y lo subió a las redes sociales. Pronto, alguien hizo lo propio cuando lo vio haciendo su show en el Metro.

Cuando en octubre pasado estallaron las protestas masivas en las calles, la presencia del “estúpido y sensual Spiderman”se hizo notar y hoy son pocos los que no conocen su existencia.

Pero lo que no podría esperar era que su ejemplo cundiera en otros países, aunque con circunstancias parecidas. Ahora apareció un “estúpido y sensual Spiderman” nada menos que en las calles estadounidense durante las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Minneapolis.