Felipe Berríos: "Marcelo Bielsa me llamó preocupado sobre lo que está pasando en Chile"

Uno de los grandes amigos que dejó en Chile Marcelo Bielsa es Felipe Berríos. Desde su salida de la Roja, el director técnico argentino ha seguido en permanente contacto con el sacerdote jesuita, de hecho recientemente lo contactó para saber lo que pasa en nuestro país en medio de la crisis por el covid-19.

"Hace dos días me llamó preocupado sobre lo que está pasando en Chile", contó el ex capellán de Techo en el programa "Conversando en Casa", al ser consultado por su relación con el actual entrenador del Leeds United de Inglaterra.

"Estaba muy preocupado de la gente de acá, de los más pobres, preguntando qué iba a pasar. Me contó que él estaba en Inglaterra y no pudo viajar a ver a los suyos cuando comenzó esto, separado de su señora, la Laurita. Me preguntó por las poblaciones y cómo estaba el país", detalló Berríos.

El sacerdote que actualmente vive en el sector La Chimba de Antofagasta también se refirió a las controvertidas declaraciones que dio el ministro de Salud Jaime Mañalich a mitad de semana, cuando dijo no tener conciencia de los niveles de pobreza y hacinamiento en ciertos sectores del país.

"Las declaraciones del ministro de Salud me sorprendieron como a todos, pero dándole una segunda vuelta, siento que fue honesto de su parte, porque esta distancia se ha notado. Con frases como levántese más temprano para no ir colgado de la micro, o que la gente iba a los consultorios para juntarse a hablar de las teleseries, frases como esas ya reflejaban lo mismo. Yo creo que a él se le escapó, pero es jodido que las autoridades no tengan cercanía con la gente", comentó.