Hombre amenaza con arco y flecha a manifestantes por caso de George Floyd

En muchas ciudades de Estados Unidos se están viviendo jornadas de manifestaciones y violencia, en protesta por la muerte del afroamericano George Floyd, quien fue asesinado por un policía quien puso su rodilla en el cuello de la víctima.

Anoche rigió el toque de queda en varias localidades del país, sin embargo, de igual manera se produjeron actos de violencia.

Y hoy se denunció un hecho escalofriante. Un hombre amenazó a manifestantes con arco y flecha.

A civilian brought a hunting bow to the #slcprotest and began shooting it at protesters. pic.twitter.com/UYZFtISb9I

— Titania v. 2.0 (@Gingersonfire) May 31, 2020