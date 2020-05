Nave del SpaceX se acopla a la Estación Internacional

Este sábado fue un día histórico, luego de que SpaceX y la NASA pusieran en órbita a los astronautas Robert L. Behnken y Douglas G. Hurley.

Esta es la primera vez que la empresa privada, fundada por el multimillonario Elon Musk, lanza humanos al espacio. Además, cobra importancia debido a que en 2011, la NASA retiró sus transbordadores espaciales, utilizando sólo las máquinas rusas.

Dragon has docked! Crewed Dragon, with @AstroBehnken and @Astro_Doug on board, are connected to @Space_Station, with @NASA’s communications satellites, known as #TDRS, still providing communications to both. 📡 🛰️

Next up? Hatch opening.

Watch Live: https://t.co/3Vegt9l2au

— NASA TDRS (@NASA_TDRS) May 31, 2020