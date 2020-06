El llamado a la paz del hermano de George Floyd: "La violencia no lo traerá de vuelta"

En Estados Unidos los ánimos están encendidos; con cuarentena ciudades con toques de queda, oleadas de violencia, protestas por doquier…todo por el asesinato de un afroamericano, George Floyd, a manos de un policía, que pone nuevamente en el tapete la discriminación en ese país.

Hoy su hermano, Terrence Floyd, lloró y se arrodilló en oración. Entregó palabras para una multitud reunida a su alrededor.

"Si no estoy aquí afuera, si no estoy aquí explotando cosas, si no estoy aquí arruinando a mi comunidad, entonces, ¿qué están haciendo? Nada, porque eso no va a traer a mi hermano de vuelta (…) Así que hagamos esto de otra manera. Dejemos de pensar que nuestra voz no importa y voten … porque somos muchos de nosotros y todavía lo haremos pacíficamente", dijo.

La multitud coreaba: "¿Cómo se llama? ¡George Floyd! y "¡Uno menos, quedan tres!" en referencia a los cuatro oficiales involucrados en el arresto de Floyd. El oficial Derek Chauvin ya fue acusado de asesinato, pero los manifestantes exigen que sus colegas también sean procesados. Los cuatro fueron despedidos.