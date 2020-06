¡Ponga mucho cuidado! Hay gente que se aprovecha de la pandemia para estafar

El Sernac ha estado en contacto con las distintas agencias de protección de los consumidores del mundo con el fin de detectar prácticas fraudulentas en relación a la pandemia que pudieran afectar a los consumidores y repetirse en nuestro país.

El director del Sernac, Lucas del Villar, explica que los fraudes suelen ser cada vez más sofisticados y están diseñados para engañar fácilmente a las personas. “Pero en una situación de pandemia, es más fácil que los delincuentes se aprovechen del miedo y el confinamiento de las personas, y usen la emergencia para su provecho. El delincuente ve la oportunidad de ser creíble para las personas utilizando la contingencia, en este caso, el coronavirus”.

Por eso, el Servicio está alerta para la detección y advertencia de estas prácticas con el fin de que los consumidores no sean víctimas de estafadores, preocupación que comparte con agencias de protección de otros países.

El Sernac, durante el 1 y el 19 de mayo, recibió 40 alertas ciudadanas que tienen relación con estafas y fraudes, lo que equivale a un 2,7% del total de las recibidas durante este período.

Las alertas ciudadanas se refieren principalmente a: estafas de phishing, estafas de financiamiento u otorgamiento de créditos, ventas falsas de compra en línea (Facebook, Twitter, Mercado Libre), venta de productos falsos o fraudulentos, suplantación de identidad, SIM swapping (cambio de tarjeta SIM o chip celular) o SIM hijacking (secuestro de SIM) y supuesta ayuda estatal.

También hay algunos reportes de delincuentes que llaman a nombre de organismos publicos, incluso del mismo Sernac, en este caso por una supuesta “regularización para la devolución por cobros excesivos en las líneas de créditos y cuentas corrientes”, con el fin de solicitar datos personales para cometer fraude.

En otras versiones, un supuesto ejecutivo de una multitienda llama a la persona informándole que tras una fiscalización del Sernac, le corresponde la devolución de seguro y otros cobros indebidos, para los que piden una serie de información, incluyendo las preguntas de seguridad de las claves y procedimientos que hacen creer a la persona que efectivamente se trata de la tienda. Sin embargo, después les llega un mensaje informándoles que alguien intentó entrar a su cuenta.

El Sernac ha derivado los reclamos y alertas ciudadanas relacionadas con fraudes en el marco de un convenio de coordinación permanente con el Ministerio Público para su investigación, así como ha oficiado a las empresas que correspondan para mejorar la seguridad e información a sus clientes.

Denuncias

El Sernac ante la detección de cualquier estafa, pone la información a disposición del Ministerio Público para su investigación. Por eso, llama a los consumidores a ingresar alertas ciudadanas en www.sernac.cl o al call center 700 800 100.

Además, en e-consumer.gov existe la posibilidad de realizar reclamos por estafas de empresas que tengan sede en otros países y el Sernac está en permanente coordinación con las agencias de protección al consumidor internacionales.

Tipos de posibles estafas

Compra online : empresas online que pretenden ser legítimas, pero tienen páginas web falsas o falsifican una página web de una empresa legítima. De cualquier manera, una vez que el consumidor paga por el producto o servicio, éste nunca llega.

Suplantación de identidad (phishing): es un tipo de fraude que utiliza la identidad de otra persona para robar dinero o conseguir otros beneficios. Uno de los más comunes es el phishing, que a través de un correo electrónico engaña al usuario con alguna “multa impaga”, “fotografías” o “premios”, invitándolos a seguir vínculos a sitios web falsos o que simulan ser los originales (bancos, retail, medios de pago, etc.)

Reventa de entradas: portales de internet dedicados a la reventa de entradas para eventos musicales, deportivos, entre otros eventos de entretención masiva. A veces las entradas no son entregadas y otras veces sí, pero aparecen cobrados precios superiores a los informados.

Productos de salud y bienestar (productos milagro): portales que venden productos de salud y bienestar a precios muy bajos y una vez que el consumidor paga por el producto o servicio, éste nunca llega, o bien, son productos que hacen falsas promesas sobre su poder de sanación o tratamiento.

Premios inesperados: este tipo de estafa funciona cuando alguien le solicita pagar cierta cantidad de dinero para poder recibir un premio de un concurso o lotería que usted nunca participó.

Esquemas piramidales: son un tipo de estafa que tienta a las personas con la idea de ganar mucho dinero en poco tiempo, pero de manera muy arriesgada, lo que puede provocar que las personas pierdan mucho dinero.

Estafas de inversión: induce a las personas a invertir con la promesa de una oportunidad financiera cuestionable.

Sobreprecio en páginas de avisos clasificados: el estafador contacta al vendedor de un producto y le señala que envió/transfirió mucho más dinero por el producto que el valor al que se estaba vendiendo, convenciendo al vendedor que le transfiera la diferencia.