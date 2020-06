Cura decapitó a hombre para "terminar con el coronavirus"

Un cura fue detenido en India, tras ser acusado de ser el autor de un homicidio al interior de un templo. Al momento de ser detenido aseguró que quería hacer un sacrificio humano a Dios para "frenar" la pandemia de coronavirus.

De acuerdo a los antecedentes entregados por la policía, el acusado identificado como Sansari Ojha, de 72 años, relató que tuvo una pelea en el templo con Saroj Kumar Pradhan, de 52, y en un momento lo golpeó con un objeto punzante en la cabeza.

Ojha estaba borracho durante el ataque, pero reconoció el crimen al otro día.

The accused priest has been identified as Sansari Ojha (72), who is the priest of Bandha Maa Budha Brahmani Dei Temple.#Crimehttps://t.co/EfXUxAC06l

— IndiaToday (@IndiaToday) May 28, 2020