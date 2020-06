Desbordes en picada contra el Gobierno por rechazo a propuesta de condonar deuda del CAE

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, está enfrentado con el Gobierno, luego que su propuesta de condonar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) fuera descartada rápidamente por La Moneda.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, desechó de plano tal iniciativa, explicando que “es muy legítimo y hay muchos temas muy valiosos, pero el problema es que tenemos un mandato de poder cerrar este eventual acuerdo nacional por este plan de emergencia que tiene un plazo muy acotado, y se entiende por qué tiene un plazo muy acotado, más aún tras las cifras del Imacec”.

El titular de Hacienda añadió que el CAE no cabía en esa discusión del acuerdo nacional, “por las razones que he dicho, no porque la propuesta en sí no sea valiosa o no merezca ser discutida, sino que por el sentido de urgencia que esto tiene, es fundamental que seamos capaces de acotar los temas”.

Desbordes, a su vez, reaccionó molesto: “No es el ministro el que define qué se discute o no, es la mesa de trabajo, porque si se conversa lo que el ministro quiere discutir y va a quedar fuera lo que no le parece, entonces para qué hacemos una mesa de trabajo”.

El diputado RN fue aún más duro: “Yo creo que hay que estar un poco más conectado con lo que pasa con la gente. Esto sí es una urgencia social que vienen gritando cientos de miles de personas. Y es justamente la clase media la que peor lo está pasando hoy día y que no está recibiendo ayuda".

"Esa gente que se endeudó a tasas altísimas para poder estudiar, merece una respuesta” (Mario Desbordes).

“Me sorprende la generosidad que hay para abrir la billetera, completamente abierta, para ir en ayuda de grandes empresas, y que no esté la misma lógica, o al menos la disposición a estudiar fórmulas para ayudar a miles de chilenos”, cerró.

Ante dichas críticas, esta tarde el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, volvió a manifestar la postura del Gobierno frente a condonar la deuda del CAE.

“El acuerdo por la protección familiar y la reactivación económica tiene tres objetivos: protección familiar, sentar las bases de la reactivación con énfasis en la recuperación de empleos y consensuar un marco de responsabilidad fiscal. Esos son los puntos fundamentales y vamos a enmarcarnos en lo que definimos el viernes con todos los presidentes de partidos”, cerró el jefe de gabinete.