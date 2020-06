¡Houston! Acá no tenemos un problema: la ciudad donde jefe de policía marcha con manifestantes, manda a callar a Trump y sus efectivos se arrodillan ante los protestantes

Hay más de 75 ciudades de Estados Unidos tomadas por manifestantes cansados de la violencia y el racismo de la policía, un mal que no ha tenido freno y que estalló tras el brutal asesinato de George Floyd. La impotencia, la constante humillación dio paso a la ira y la toma de las calles.

Estados Unidos vive su peor espadillo social de su historia… Pero en medio de esta ambiente de convulsión hay un caso que marca la diferencia, un hombre, un policía que ante la furia de las masas cansadas de abusos no optó por la represión, sino que salió a la calle a marchar junto a la gente, a pedir disculpas y, incluso, arrodillarse en memoria de los abusados. Ese es el jefe de la policía de la ciudad de Houston.

Chief @ArtAcevedo and other officers kneel with our community for 30 seconds of silence for #GeorgeFloyd. #RelationalPolicing pic.twitter.com/ZK1sXeicn0 — Houston Police (@houstonpolice) June 2, 2020

Art Acevedo, Houston Chief of Police “DONT FOLLOW THAT BULLSHIT” pic.twitter.com/2HFBu86fOc — brat (@bribrielle_) May 31, 2020

Chief ⁦@ArtAcevedo⁩ & Exec Asst Chief ⁦@TroyFinner⁩ marched for 3+hrs this evening with hundreds of community members who gathered at Emancipation Park and marched downtown to exercise their first amendment rights for #GeorgeFloyd #RelationalPolicing #hounews pic.twitter.com/AGkG88g4EH — Houston Police (@houstonpolice) May 31, 2020

El jefe Art Acevedo, de origen cubano, ha marchado con los manifestantes, ha ordenado a sus hombres arrodillarse antes los protestas y ofrecer sus manos y no da dudado en hacer callar al propio Donald Trump ante sus mensajes de aplacar la violencia con más violencia.

Cubano, con una responsabilidad enorme en funerales de George Floyd: Art (Arturo) Acevedo, jefe de la policía en Houston, será el responsable de asegurar la paz durante los funerales de Floyd. https://t.co/Ta5baMOjmp — Rolando Nápoles (@RNapoles) June 1, 2020

Acevedo, jefe de policía de la ciudad de Houston, caminando con manifestantes en la ciudad. Este hombre continúa dando un paso adelante y siendo una inspiración para los 7.2 millones de personas que viven aquí. No todo es caos y lucha. La gente también se une de manera pacífica. pic.twitter.com/hv18urFYEe — KᕮYSᕼᗩ 🦩 (@keyshasr_) June 1, 2020

El cubano Arturo Acevedo, jefe de la policía de Houston, pronuncia emotivo discurso por la muerte de George Floyd https://t.co/wnuzK16RXo — CiberCuba (@CiberCuba) June 1, 2020

Con la misma fuerza que abrazó a los manifestantes afroamericanos en las calles, Acevedo no dudó en mandar a callar al propio presidente: “De parte de los jefes de policía en este país, por favor, si no tiene algo constructivo que decir, mantenga la boca cerrada porque está poniendo a gente joven en riesgo", sentenció.

Protesters unhappy with police brutality march alongside police as the men and women in blue protect the #GeorgeFloydprotest in Houston pic.twitter.com/MYISmpDZLP — Matt Harab (@HarabMatt) May 30, 2020

Protesters just told police on bullhorn if officers took a knee they would go home. Officers took a knee. Protesters came up to cops and shook their hands, hugged them. Remarkable. pic.twitter.com/WcymGYiUPC — ScottGordonNBC5 (@ScottGordonNBC5) June 2, 2020

“Esto no se trata sobre dominar; se trata sobre ganar los corazones y las mentes”, aseguró y luego añadió llamó a Trump a estar a la altura: “"s hora de que sea presidencial y no de que siga pensando que está en ‘El Aprendiz. Esto no es Hollywood; es la vida real, y vidas reales están en riesgo”, afirmó Acevedo.

El cuerpo de Floyd ya está en Houston y Acevedo será el encargado de la seguridad de los funerales de la nueva víctima de la brutalidad.