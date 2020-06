"Me hiciste un infierno en vida": el tremendo 'combo breaker' que recibió Lea Michele al tuitear sobre George Floyd

El asesinato de George Floyd ha desatado una fuerte ola de protestas anti raciales contra el abuso policial en Estados Unidos. Tras el brutal crimen ocurrido en Minneapolis, nadie se ha quedado indiferente, menos en el excéntrico 'mundillo' de Hollywood.

Es el caso de la cantante y actriz Lea Michele, quien usó su cuenta de Twitter para referirse a la tragedia. "George Floyd no merecía esto. Esto no fue un incidente aislado y tiene que terminar. #BlackLivesMatter", escribió la artista.

Sin embargo, su ex compañera en la sexta temporada de Glee, la afroamericana Samantha Ware le respondió con dureza en la misma red social. "¿Te acuerdas cuando hiciste mi primer trabajo de televisión un infierno en vida? Porque yo nunca lo olvidaré", comentó la actriz.

"Creo que le dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad tú ‘cagarías en mi peluca’ entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron cuestionar mi carrera en Hollywood", remató.

Más abajo, la también actriz Yvette Nicole Brown comentó la publicación al señalar que "sentí cada una de esas mayúsculas". Miles de fans siguen a la espera de una respuesta de Michele.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020