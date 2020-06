¿Exceso de tecnología? Un 75% de los padres dice que los dispositivos electrónicos los ayudan a entretener a sus hijos

Un reciente estudio de Criteria llamado "Radiografía Digital de la familia" muestra el comportamiento de los niños en pandemia respecto a los dispositivos digitales. Y también, como éstos afectan o no su convivencia familiar. El estudio, fue solicitado en un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de la Niñez, VTR y Unicef.

La encuesta consideró a 680 padres y madres de todo Chile, con hijos de entre 4 a 18 años.

Acceso a dispositivos

Respecto al acceso a dispositivos, un 83% de los niños tiene un teléfono personal. Aunque no se aclara que funciones tiene éste, si es un smartphone o simplemente un equipo básico. Solo un 17% no tiene. Respecto a tablet o iPad, un 32% tiene y un 68% no.

Entre ambos dispositivos se da cuenta de una tendencia. A las tablet, tienen acceso los niños más pequeños, mientras que al celular, el porcentaje es mayor mientras más cerca de la adolescencia están.

Computadores y estudio

Los tiempos de uso de computador suelen ser complejos cuando en casa hay un solo dispositivo y muchas personas que deben utilizarlo. Fusionar teletrabajo y teleeducación no es sencillo. En este sentido, la encuesta arrojó que un 48% de los los niños no tienen computador para uso personal.

Pero adicionalmente, un 37% no tiene computador compartido en casa. Lo que podría complejizar el acceso a la educación. Sin embargo, fusionando ambas tendencias, la encuesta igual preguntó si tienen acceso a alguna de estas modalidades, u otras, y un 93% señaló "si tener acceso a un computador".

Entretención

Obviamente la tecnología también es un canal de entretención. Un 56% señaló tener televisor en su pieza. Lo que adicionalmente podría convertirse en un acceso a educación también con el canal educativo nacional "TV Educa a Chile".

Respecto a videojuegos, donde también puede ayudar con educación con juegos de rol, juegos de acertijos o incluso de conocimientos, un 51% señaló tener al menos una consola para videojuegos.

Getty

¿Cuántas pantallas tenemos en casa?

Cantidad de pantallas es un tema del que pocas veces somos conscientes. Para sumar las "pantallas de tu casa" debes considerar: teléfonos móviles, tv, computador , tablet y consolas de videojuegos). ¿Cuántas pantallas tienes en tu casa? Según el estudio, un 41% tiene 4,5 o más. Un 30% tiene 3 y un 29% tiene entre 1 y 2 pantallas.

Videojuegos: récords de venta y uso online en medio de la pandemia OMS Con la campaña “Jugar juntos a distancia” la organización está motivando su uso como entretención ante el confinamiento. Millones de jugadores ocasionales o “players” se están sumando a la comunidad, lo que ha doblado las cifras de juego online.

La opinión de los padres

Con todas estas cifras, el estudio también midió las preocupaciones de los padres. Y pese a que en general se suele pensar que la tecnología quita espacios de convivencia, el resultado ha sido absolutamente al revés. El 56% de las familias declara que a raíz de la pandemia, se han generado más espacios de conversación. En esa misma línea, 6 de cada 10 declaran que se han reunido a comer en familia con mayor frecuencia.

Frente a las preguntas sobre cómo proyectan la convivencia digital en familia al término de la pandemia, la encuesta reveló que el 74% de los padres y madres cree que la relación con sus hijos será mejor que antes, y que a 9 de cada 10 papás les gustaría seguir comiendo con sus hijos todos los días.

Captura

Tecnología como aliada

De hecho, un 75% consideró que "la tecnología me ayuda a que mis hijos se entretengan". Y un 73% destacó su rol en el aprendizaje de los menores. La subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, afirmó que “este estudio, nos sirve para saber más, ya supimos lo que piensan los niños, ahora sabemos lo que piensan los padres".

"Esto nos servirá para poder tomar las medidas que nos permitan desarrollar la política pública y apoyar a las familias en esta preocupación", añadió.