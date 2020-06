Covid-19: diputados aprueban proyecto de ley para garantizar licencias médicas

Por 113 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de resolución sobre licencias médicas ingresado por el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, que busca garantizar el derecho de los trabajadores a seguir recibiendo sus remuneraciones, a pesar de sospecha de contagio por covid-19 o de ser un contacto estrecho.

En la actualidad, existen tres principales problemas en la entrega de licencias médicas. El primero, es en casos sospechosos pendientes de resultado de PCR. Esto, porque si bien se les entrega una licencia por 4 días, el resultado del examen puede demorar mucho más.

En este caso, es importante recordar que el día 11 de mayo la Subsecretaría de Salud emitió un oficio en el que se modifica el plazo de las licencias médicas para las personas que sean casos sospechosos de coronavirus. Hasta ese día, quienes debían realizarse el examen tenían 14 días de licencia, pero con la modificación del Gobierno, disminuyó a sólo 4 días.

El segundo problema se da con los casos sospechosos que por distintos motivos no han podido hacerse el examen, y quienes igualmente deberían acceder a una licencia de 14 días. Por último, los contactos estrechos de personas confirmadas con covid-19, sólo pueden obtener una licencia si es autorizada por la Seremi, lo que obstaculiza y demora su tramitación y pago.

Es por esto que en el proyecto de resolución presentado por el diputado Crispi se solicita al Presidente de la República que, de forma urgente, instruya que la duración de la licencia médica, para las personas diagnosticadas con covid-19, con o sin síntomas, y para personas que se encuentran a la espera del resultado de su examen sea por más de 14 días.

Asimismo, se solicitan medidas administrativas específicas para otorgar licencias médicas de 14 días a todas las personas que se encuentren en situación de caso sospechoso, estén o no a la espera de un resultado, como pasa con los contactos estrechos. Por último, se solicita que las licencias médicas de estos últimos no tengan que ser autorizadas por la Seremi.

Al respecto y tras la votación, el parlamentario del Frente Amplio aseguró que “el tema de las licencias médicas preocupa bastante. Ha habido una política errática del Gobierno, porque no están cubiertas todas las situaciones. Hoy en particular preocupa que frente a distintas clasificaciones de casos, no está la garantía de tener una licencia médica de mínimo 14 días. Por tanto, hemos redactado e ingresado este proyecto de resolución, que le solicita al Presidente de la República, de manera urgente, que instruya que la duración de la licencia para personas diagnosticadas con covid-19 (con o sin síntomas), personas que están esperando el resultado del test PCR y contactos estrechos, sea de 14 días. La licencia es un derecho de las personas, lo pagamos a través de nuestros impuestos, y es importante que la política de Estado no tienda a restringir ni aumentar las dificultades para que una persona pueda quedarse en casa”.