EEUU: asesinan a policía en retiro y crimen fue transmitido por Facebook Live

Es que ya parece que se está haciendo una moda la transmisión de crímenes vía internet. Ahora asesinaron a un policía en retiro en Estados Unidos, mientras estaba protegiendo una casa de empeños.

De acuerdo a los antecedentes, su muerte fue vista públicamente durante una transmisión en Facebook Live.

Ann Marie Dorn, esposa de David Dorn, relató que su marido trabajaba en la tienda, perteneciente a un amigo, y llegó allí cuando se activó la alarma antirrobo. Luego recibió un disparo en el torso y falleció en el lugar.

Hasta el momento no hay detenidos por el caso. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 100.000 dólares por toda información que resulte crucial para la investigación.

BREAKING:

I have established a memorial fund for the family of Captain David Dorn https://t.co/uYHShTo5rU

— Jack Posobiec (@JackPosobiec) June 3, 2020