Impactante: Guardia Nacional se arrodilla ante manifestantes y la protesta se registra sin incidentes

Estados Unidos se mantiene bajo alta tensión tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco el 25 de mayo. Una ola de manifestantes se ha volcado a las calles cansados de la brutalidad y racismo policial.

Ante el estallido social varios estados han optado por la represión que incluso ha dejado manifestantes muertos, mientras que otros han elegido la empatía ante el dolor y la frustración de la gente.

National Guard troops taking a knee with #GeorgeFloyd / #BlackLivesMattter protestors in #Hollywood : pic.twitter.com/DKuOasGbNv

En muestra de empatía y humildad elementos militares del "18th Calvary" que patrullan #Hollywood se arrodillan con los protestantes en Sunset Blvd.• Regards @YourAnonNews ✌🏻😎 pic.twitter.com/D50bKHMZOv

Ayer un grupo de manifestantes enfilaron rumbo a Hollywood, en Los Ángeles, California, lugar donde días antes se habían registrado escenas de gran violencia. Ante la cantidad de gente que marchaba, las autoridades dispusieron desplegar a la Guardia Nacional.

National guard taking a knee with the people on Hollywood Blvd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/A0j14F9k1S

— Jordan Lee (@JordzLee23) June 3, 2020