Iván Moreira "echó al agua" al Gobierno: "nos llaman para que votemos en contra de los proyectos porque son inconstitucionales"

Mientras se discutía el proyecto de ley que modifica la ley de Telecomunicaciones, con el fin de establecer la obligación de las empresas proveedoras de entregar internet gratuito a estudiantes vulnerables en caso de suspensión de clases por la emergencia sanitaria del covid-19, el senador Iván Moreira (UDI) se lanzó contra el gobierno con duras acusaciones.

El parlamentario acusó que desde el Gobierno los llaman para votar en contra de varios proyectos de ley. "Aquí tengo en mí poder informes de los ministerios donde nos llaman a nosotros para que votemos en contra porque es inconstitucional", lanzó el senador.

"Entonces no nos digan en las reuniones en La Moneda que votemos en contra porque son inconstitucionales los proyectos y seamos tibios en lo que digamos aquí. Estoy cansado de eso, o sea quieren que nosotros pongamos la cara porque para nosotros no es muy popular defender la constitucionalidad de los proyectos", agregó Moreira.

El senador continuó con sus duros descargos: "¿Qué nos han dicho? Que votemos en contra porque es inconstitucional el tema de la disposición de alimentos, voten en contra por el postnatal, entonces ¿cómo es la cosa? Nosotros tenemos que poner la cara y el gobierno no enfrenta estas cosas".

En esa línea, Moreira aseguró que "no estoy disponible para seguir defendiendo lo que no defienden algunas autoridades de Gobierno, y así se lo he representado al gobierno en privado y ahora en público, porque estoy cansado. No borremos con el codo lo que se escribe. Aquí tengo en mi mano los informes que han entregado: voten en contra".