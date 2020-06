Potente mensaje de Alejandro Sanz por asesinato de George Floyd: “No tolero ningún tipo de racismo”

Este martes 2 de junio las redes sociales “se apagaron” -literalmente- para protestar contra el racismo bajo la etiqueta “Black Out Tuesday”, movimiento promovido por la industria musical debido al asesinato del afroamericano estadounidense George Floyd a manos del policía Derek Chauvin el lunes 25 de mayo en Minneapolis.

Muchas personalidades del espectáculo mundial se sumaron a la iniciativa, entre ellos el cantante español Alejandro Sanz, quien este miércoles empleó su cuenta oficial de Instagram para subir un video en el que transmitió un fuerte mensaje contra el racismo.

“Como vieron, ayer hicimos un apagón de redes contra el racismo. Y la gente respondió muy bien. Todo el mundo respondió con decisión. Hubo gente que se calló y hay quien considera que eso es estar de un lado. Yo también lo considero así…. Creo que en situaciones como esta y en cosas como esta no hay grises. Yo que soy muy de los centros, de buscar siempre el consenso o de buscar siempre un punto en común en las disputas y en las discordias… En esta cuestión no hay grises. No hay un punto en medio. Sólo se puede ser racista o antirracista. Y yo soy antirracista. Y no tolero ningún tipo de racismo”.

El artista hispano añadió que “No consiento (el racismo), no lo consentiría, no me cabe en la cabeza. Y lo que ha ocurrido en Estados Unidos con la vida de un hombre, de este señor llamado Floyd, es una vergüenza… Debería avergonzarnos a todos como especie y a los Estados Unidos en particular como país en el que se fijan tantísimas comunidades del mundo. Es vergonzoso y espero que el malnacido que mató a ese señor no pueda dormir más en su vida, que su conciencia no le deje dormir nunca”.

Alejandro Sánz concluyó su mensaje diciendo que “espero que en algún momento a todos los que piensan como él (el policía Derek Chauvin) les caiga el veinte, despierten de esa pesadilla en la que viven, sin saber que es una pesadilla. Porque no hay nada más ruin y más miserable que calificar a otra persona por el color de su piel. Así es que gracias por ayer hacer este llamamiento y uniros todos a esta causa, que creo que es la causa de todos. Os mando un abrazo”.