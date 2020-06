Sorprenden a otro joven contagiado paseando en Plaza de Armas: segundo caso en cinco días

Un nuevo caso de persona con covid-19 se registró este miércoles al mediodía en la Plaza de Armas de Santiago , donde un joven contagiado fue sorprendido por Carabineros. El anterior caso se produjo el viernes pasado en el mismo sector de la capital.

El capitán Rodrigo Valenzuela indicó que el joven salió a la calle con la finalidad de obtener una nueva licencia médica, la cual le fue extendida hasta el día 21 del presente mes, y que cuando retornaba a su domicilio fue sorprendido sin permiso temporal.

Añadió que se aisló el sitio del suceso, aunque el joven no presentaba síntomas de la enfermedad. También se entregaron los antecedentes a la autoridad sanitaria para el sumario correspondiente.

A su vez, el intendente metropolitano Felipe Guevara señaló que "da la sensación que hay poca fiscalización, pero tenemos más de 35 mil controles al día. En los últimos siete días hemos detenido a 11 mil personas en la Región Metropolitana por no portar salvoconductos, por no tener los permisos temporales o incluso, como acaba de ocurrir, personas que son positivas de coronavirus y andan circulando por la ciudad".

"Ellos son un arma mortal, se cruzan con un adulto mayor hipertenso, diabético, y le pueden causar la muerte. Parece que todavía no tomamos consciencia que en nuestro país lamentablemente está muriendo una persona cada 15 minutos, entonces qué más necesitamos transmitir para que las personas se queden en sus casas", añadió.

"Esta persona no tenía ninguna excusa para andar circulando, no ha terminado su cuarentena y no tenía ningún permiso temporal parea hacer ningún trámite médico", agregó.

En tanto, el alcalde Felipe Alessandri expresó que "estamos pasando por momentos dramáticos, en la comuna llevamos más de 70 fallecidos y lo que queremos nosotros es que la gente entienda que tenemos que apelar al autocuidado de cada uno de nosotros".

En cuanto al caso del joven, señaló que "estaba paseando por la Plaza de Armas, lo fiscaliza Carabineros y aparecía como una persona contagiada que debía estar en cuarentena".

"Salió, según él, a un recinto hospitalario, pero no podía, porque estaba en cuarentena, se termina el día 14 cumplido no es antes y tendrá que responder ante la autoridad sanitaria y también a la justicia civil", concluyó Alessandri.

Detenidos

Por otra parte, Carabineros informó que 1.077 personas fueron privadas de libertad en las últimas horas a nivel nacional, 128 de ellas por no respetar el toque de queda y 949 por infracción a la cuarentena sanitaria.

En cuanto al toque de queda, 16 fueron retenidos en la Región Metropolitana y 112 en el resto del país. Por infracción a la cuarentena, 628 en la RM y 321 en las otras regiones.

A la fecha, las infracciones al toque de queda suman un total de 25.994 desde el 19 de marzo pasado, mientras que las infracciones a la cuarentena sanitaria acumulan un total de 54.626 en el mismo período.

Asimismo, Carabineros entregó 3.422 salvoconductos en forma presencial, 724 en la Región Metropolitana y 2.698 en el resto del país. Sólo en el día de ayer entregó 586.352 permisos temporales. El detalle entregado hoy es el siguiente:

– Compras 354.715.

– Pago de servicios 85.569.

– Centro de salud 72.600.

– Paseo de mascotas 26.527.

– Apoyo a adultos mayores 27.891.

– Otros 19.050.