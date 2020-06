Cantaba en bares y restaurantes: se ahorcó porque la iban a desalojar junto a sus tres hijos

Lady Joanna Arévalo González, de 28 años, vivía en Bogotá, en una casa que arrendaba junto a sus tres hijos. Se dedicaba a cantar en bares y restaurantes de la capital de Colombia, donde era conocida con el apodo de "La Ratona", pero el coronavirus y la falta de ayuda estatal terminó por sepultar sus vida.

Con todo el comercio cerrado hace meses, la madre dejó de percibir dinero y con eso llegó la desesperación, pues no podía mantener a sus tres hijos y tampoco pagar el arriendo del departamento en que vivía en el barrio de Bosa.

Antes de quitarse la vida, "La Ratona" escribió su tristeza en su cuenta de Facebook. “Hoy más que nunca me siento morir, ver la cara de decepción de mi familia al no poder hacer nada al respecto… Su heroína ya no tiene fuerzas para continuar”, escribió.

Según declaró la madre de Arévalo, María Ninfa González, a una radio local, la dueña del departamento hostigaba a su hija, quien en medio de la desesperación no aguantó y se quitó la vida.

La muerte ha causado gran impacto en Colombia por la falta de ayuda estatal que tienen las personas que han perdido sus ingresos en medio de la pandemia.