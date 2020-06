Emotivos discursos marcan funeral de George Floyd en Minneapolis: "¡Quítennos la rodilla del cuello!"

Esta tarde comenzó el funeral privado de George Floyd, asesinado brutalmente por un policía blanco el 25 de mayo, crimen que desató una de las olas de protesta más grandes que recuerde Estados Unidos.

El lugar elegido para la ceremonia es el santuario en el campus del centro de Minneapolis de la Universidad North Central.

AP

Ben Crump, abogado de la familia Floyd. / AP

Ahí se espera el arribo de las máximas personalidad de la comunidad afroamericana y las principales autoridades de la ciudad, cuya policía fue la que apagó la vida del hombre que se transformó en ícono de la lucha contra del racismo.

A primer hora, de hecho, se vio el alcalde de la Minneapolis Jacob Frey, quien según reporta CNN se arrodilló y lloró frente al ataúd.

Pero la voz cantante en la ceremonia la ha llevado el revendo Al Sharpton, quien aseguró que la vida de Floyd no era más que la historia de los negros en Estados Unidos.

Hijo de Martin Luther King ante el féretro de Floyd. / AP

El reverendo Al Sharpton. / AP

“La historia de George Floyd ha sido la historia de los negros. Porque desde hace 401 años, el motivo por el que no hemos podido ser quienes quisiéramos o soñábamos, es que nos ponen la rodilla sobre el cuello”. Luego el reverendo aseguro que “es momento de que nos pongamos de pie a nombre de George y digamos. '¡Quítennos la rodilla del cuello!".

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, llora ante el cadáver de Floyd. / AP

AP

Sharpton llamó a la gente a no comportarse de forma normal en el funeral, porque esta era una situación especial. “Quiero que no nos sentemos aquí y actuemos como si tuviéramos un funeral programado. George Floyd no debería estar entre los fallecidos. No murió por problemas de salud comunes. Murió por un mal funcionamiento de la justicia penal estadounidense. Entonces no es un funeral normal. No es una circunstancia normal. Pero es demasiado común. Y tenemos que lidiar con eso”.

Mientras que el abogado de la familia, Ben Crump afirmó que Floyd murió por la “pandemia del racismo y la discriminación”.