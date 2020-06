Reginato y la ley que le impedirá repostularse: "Yo no trabajo para las elecciones, trabajo cada día para ayudar"

Virginia Reginato, alcaldesa de Viña del Mar desde 2004, es una de las figuras emblemáticas de la política nacional que no podrá repostularse en las próximas elecciones, después de que ayer miércoles se aprobara en el Congreso la ley que limita la reelección en cargos de elección popular.

Al respecto, la jefa comunal de la Ciudad Jardín aseguró que su panorama al mando de la alcaldía no cambia. "Mi opinión y mi posición sigue siendo la misma y no cambiará por esta nueva ley. Yo no trabajo para las elecciones, yo trabajo cada día para ayudar, servir y proteger a las familias viñamarinas, para que entre todos avancemos a un mayor nivel de bienestar", declaró.

La militante UDI afirmó que "hoy menos que nunca, en plena pandemia, no son tiempos para hablar de elecciones ni menos preocuparse por objetivos electorales. Hoy son tiempos para trabajar y colaborar en la lucha contra el coronavirus".

"En eso estoy todos los días, y en eso seguiré mientras siga siendo alcaldesa de Viña del Mar. Lo único que puedo agregar a lo que he dicho siempre, es que no es el momento de debilitar los liderazgos locales y la conducción de las municipalidades, muy por el contrario, son tiempos para potenciar la gestión municipal", remató.