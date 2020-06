Otro video de brutalidad policiaca en EEUU remece las redes: policía golpea a niño de 14 años afroamericano

Cuando se desarrollaban los funerales de George Floyd, víctima de la violencia racista de la policía de Minneapolis y que desató una ola de protestas sin precedentes en Estados Unidos, en las redes empezaba a circular otro video de brutalidad policial.

Se trata de un registro que muestra a un oficial de Rancho Córdova, California, EEUU, que golpea sin control a un niño afroamericano de 14 años al que pretendía arrestar.

Según medios locales, los hechos sucedieron el 28 de abril cuando el menor de iniciales JAH llevaba una cajetilla de cigarros, por lo que la policía le realizó una inspección. Al confirmar que portaba este elemento, el efectivo reaccionó con violencia desmedida y lo trato de detener golpeándolo brutalmente.

So much brutality over a swisher🤦🏾‍♂️ Ai khona banna! #JUSTICE4JAH #level4lockdown pic.twitter.com/jfk5JUNJSu

— JAMNADAS (@Ngcwina_) April 30, 2020