Devastador deslizamiento de tierra arrastró ocho casas en costa de Noruega

Un impresionante deslizamiento de tierra arrasó con ocho casas junto al mar en el norte de Noruega. Una persona fue evacuada de una propiedad y no hubo víctimas fatales ni heridos.

El desprendimiento de un pedazo de tierra de más de 600 metros de ancho y 150 de alto ocurrió en el municipio de Alta el miércoles por la tarde.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m

— Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020