Ignacio Walker se llena de críticas en Twitter tras preguntar por qué un alcalde no puede ser reelecto por séptima vez

Aunque el proyecto que fija límites a la reelección en cargos públicos fue despachado el miércoles por la Cámara de Diputados, en el mundo político la discusión sobre este asunto continúa.

La Democracia Cristiana es uno de los partidos que sigue planteando cuestionamientos al recientemente despachado proyecto, fundamentalmente por la situación de ciertos alcaldes en ejercicio.

En ese contexto, el ex presidente de la DC Ignacio Walker lanzó la siguiente pregunta en Twitter: "¿Por qué impedirle al pueblo de Quillota que reelija por séptima vez (la última con el 70% de los votos) a Luis Mella (DC) como alcalde?". Aquella publicación le valió numerosas críticas al ex canciller.

¿Por qué impedirle al pueblo de Quillota que reelija por septima vez (la última con el 70% de los votos) al Dr. Luis Mella (DC) como alcalde? — Ignacio Walker (@ignaciowalker) June 5, 2020

Por su parte el aludido Mella, quien es jefe comunal de Quillota desde 1992, expresó que "por la nueva ley no podré ir a una reelección. Cientos de personas me han llamado y escrito para lamentar que no pueda seguir en el cargo. Creo que el problema no es la reelección, el problema es la corrupción, el cohecho y el abuso de poder y las malas prácticas en política".

Por la nueva ley no podré ir a una reelección. Cientos de personas me han llamado y escrito para lamentar que no pueda seguir en el cargo. Creo que el problema no es la reelección, el problema es la corrupción, el cohecho y el abuso de poder y las malas prácticas en política. — Luis Mella Gajardo (@doctormella) June 5, 2020

Cabe recordar que el actual presidente de la DC, Fuad Chahín, cuestionó que el proyecto despachado el miércoles incluya a alcaldes y concejales en ejercicio, ya que "su programa electoral se inició en el mes de octubre de 2019, con el vencimiento del plazo de un año de anticipación a la fecha original de las elecciones para poder renunciar y postular a esos cargos, y por lo tanto a mí me parece que debiera aplicarse este límite a partir de la elección siguiente y no la de abril próximo".

Revisa algunas de las críticas a Ignacio Walker por su publicación en Twitter:

¿Verdad, Ignacio, que a estas alturas del partido no vea lo corrosivo que es para el sistema democrático que las figuras de poder se perpetúen en los cargos? — Freddy Stock (@freddy_stock) June 5, 2020

Porque ni siquiera debieras haber fórmula la pregunta. Evidencias tu total desintonia con los tiempos, lo que explica con creces tu último fracaso electoral. — Víctor Gómez L. (@OLORaAZUFRE) June 5, 2020

Porque un tiempo tan largo en posiciones de poder hace mella. Especialmente en la autoimagen de las personas. Se creen insuperables e insustituibles… El agua detenida se echa a perder. Es bueno que fluya. Déjala correr 💫 — Manuel Guerrero (@manuel_guerrero) June 5, 2020

Porqué no mejor sincera sus palabras y dice que parte de su familia y de su partido desaparecerá del espectro político, si la ley entra en vigencia? — 🦊NEGRITA ® MARCELA ALIENÍGENA PATIPELADA (@siquieresmelees) June 5, 2020

Es sostener que es el único capaz de dirigir una comuna, se van enquistando y con ello aparecen los vicios; por si fuera poco, ¿donde queda la alternancia en el poder? Si es por eso, ¿por qué se limita la reelección presidencial? — A Paso firme (@rodolfopereze) June 5, 2020

Porque impedirle a Quillota mi zona que llegue alguien con nueva visión y se deje el #Pituto de lado, ya que muchos años diputados y senadores de las bancadas #usufructuaron de la zona y aparecieron sólo para las elecciones. — Marco Toro (@ToroMarck) June 5, 2020

Por qué creer que ese alcalde pueda hacer aportes nuevos en los próximos 4 años, que no haya hecho ya en 24 años?

Qué valor tiene el entusiasmo, las energías, el deseo de hacer cosas grandes? — Alejandro Sáez Iglesias (@alejandrosaezi) June 5, 2020

Por la misma razón que los presidentes no se reeligen.

Ud. debería saber eso. — Bruno Diaz 🇨🇱 #YoVotoRechazo (@guitarcell) June 5, 2020

¿Reelecto solo 7 veces y al pobre YA lo quieren sacar? Oye @ignaciowalker, para q no se pierda tan magno apernado, propongo que cuando se muera lo momifiquen, y así pueda seguir siendo reelecto hasta el fin de los tiempos. https://t.co/qIMb3Wb1aS — Tomas Hirsch (@tomashirsch) June 5, 2020

No comprenden nada, nada, nada… por eso el futuro es nuestro — Ernesto Garratt (@ernestogarratt) June 5, 2020