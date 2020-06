Nuevo video de brutalidad policial en EEUU hace estallar las redes: agreden a un anciano de 75 años

Algunos no aprenden nada. Después del brutal asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco, la violencia policial no para en Estados Unidos.

Casi todos los días las redes ven videos de agresiones y fuerza desmedida de parte de efectivos de la seguridad. Hoy el turno es para la policía de Buffalo, que en medio de una marcha, un hombre de 75 años es empujado, cae al suelo y se golpea la cabeza.

Pese a que el hombre queda tirado inconsciente en el suelo y empieza a sangrar, su agresor no se detiene y sigue su arremetida contra los manifestantes.

La escena fue registrada por un periodista de la WBFO, una radio local, y el video se ha transformado en viral en las redes sociales, que exigen identificar al violentista de uniforme y que sea llevado a la justicia.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

— WBFO (@WBFO) June 5, 2020