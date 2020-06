Senador Ossandón asegura que le "faltó el cambio en Salud" en cambio de gabinete

El senador Manuel José Ossandón (RN) aseguró que le faltó un cambio en el Ministerio de Salud, haciendo referencia al cambio de gabinete realizado en el día de ayer por el Presidente Sebastián Piñera.

En conversación con Meganoticias Alerta, el legislador manifestó que "yo no entiendo mucho el cambio, a mi me faltó el cambio en Salud, y no porque yo esté en contra y diga que el ministro Mañalich lo ha hecho mal, sino que yo creo que dentro de la estrategia había que pasar un cambio".

"Había que pasar una etapa, una etapa más de emociones, mucho más empática, pero bueno, el Presidente es el que manda", agregó.