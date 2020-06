Yolanda Sultana perdió a su pareja por posible coronavirus

El pasado 28 de mayo, la tarotista Yolanda Sultana, más conocida como "tía Yoli", perdió a su pareja por más de 35 años, por posible coronavirus.

"Si antes no pude hacerlo público o referirme a su muerte fue por lo afectada que me encontraba. El dolor y el vacío que siento en mi alma es irreparable", publicó en sus redes sociales.

"Caminamos un largo camino juntos, vivimos y disfrutamos de muchos y lindos momentos. Compartí tus victorias y tus derrotas y me supiste escuchar en mis momentos más duros. 'Viejito te extrañare mucho, mucho '!!"

TU PARTIDA HA DEJADO UN GRAN VACÍO EN MI

En la tarde de este día jueves 28 ha dejado de existir, la que fue mi pareja… Posted by Yolanda Sultana Tia Yoli on Saturday, May 30, 2020

Según explicó la tarotista a Chilevisión Noticias, su pareja comenzó a sentirse mal y decaído durante tres días, por lo cual fue trasladado al Hospital de la FACh, donde murió esa misma tarde.

En el centro asistencial les comunicaron tras el fallecimiento que el hombre “tenía neumonía, que tenía bronquitis, tenía varias cosas escritas… y al final decía posible coronavirus”.

Justamente la presencia del covid-19 en el documento entregado, les resultó muy extraña a las mujeres, puesto que aseguran que no había tenido síntomas de mayor preocupación.

Sultana explicó que “nosotros no nos hemos enfermado, entonces quiere decir que se le complicaron las cosas en el hospital”.

"Yo creo que le están colocando nomás, no es otra cosa, porque él no se fue con esta enfermedad, si no yo ya estaría muerta", aseguró Sultana, quien debió realizarse un test rápido, al igual que su hija, los cuales arrojaron negativo.