El amor no tolera el racismo: terminaron de casarse y salieron a protestar con trajes de boda

Estados Unidos sigue agitado y todos los días y en diferentes ciudades estallan marchas y protestas contra del racismo y la brutalidad policiaca tras el horrendo crimen de George Floyd.

Pero la jornada de ayer de manifestaciones en Filadelfia no fue normal. Una columna de protestantes avanzaba por la calle y cuando pasó frente al hotel donde Kerry Anne y Michael Gordon contraían matrimonio, los enamorados apenas dieron el "sí, acepto" y se tomaron las manos y salieron a la calle a sumarse a la manifestación.

The protest along the Benjamin Franklin Parkway briefly turned into a wedding party Saturday afternoon, as Kerry Anne and Michael Gordon joined the march on their wedding day. 📸 by Tyger Williams More: https://t.co/e5OOycnmrS pic.twitter.com/LXWznCiyh8 — The Philadelphia Inquirer (@PhillyInquirer) June 6, 2020

LOVE CONQUERS ALL ❤️✊🏽 In a powerful moment captured on camera in Philadelphia, newlyweds Kerry-Anne and Michael Gordon joined protesters during a #BlackLivesMatter rally after saying, “I do." pic.twitter.com/gm6xhhqNh6 — ABC13 Houston (@abc13houston) June 7, 2020

WE’RE LOVING | We’ve not experienced a wedding weekend in a long time but Dr Kerry Anne & Michael Gordon’s powerful stop at a #GeorgeFloyd protest in Philadelphia on their wedding day makes up for it all (📸 Married by Rev Roxy) #GlaziaNow #blacklivesmatter pic.twitter.com/uGQYcgeabz — GLAZIA (@Glaziang) June 7, 2020

A marriage took place just now at a protest in Philadelphia pic.twitter.com/mDHW0XmRJy — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) June 6, 2020

Esto quedó grabado por varios asistentes a la protesta y los registros llegaron a las redes sociales, donde Kerry Anne y Michael Gordon se transformaron en tendencia por su respaldo al movimiento y su consecuencia.

En las RRSS los usuarios hablan del "poder del amor" en la lucha contra el racismo.