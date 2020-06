La dramática historia del hombre que fue hospitalizado por covid-19 y ahora clama por no perder una pierna

Ever Din Valderrama Miñano tiene 29 años y es efectivo de la Policía Nacional Peruana. Después de patrullar las calles y cuidar el cumplimiento de la cuarentena, Valderrama fue ingresado a un hospital con un cuadro de coronavirus.

El agente luchó contra el Covid-19 por 12 días y al final los médicos le sacaron el oxígeno y lo prepararon para darle el alta con la orden de guardar cuarentena en su casa.

Estaba por dejar el hospital, cuando sintió un fuerte calambre en la pierna derecha. Fue examinado y determinaron que presentaba una trombosis. Y ahí empezaron los problemas.

En el hospital no había especialistas, pues todo el recinto estaba enfocado en tratar el coronavirus, entonces el policía tuvo que ser trasladado a otro recinto.

Pero en el nuevo centro de salud tampoco lo atendieron de inmediato, permaneció horas sin ser revisado. Y cuando fue ingresado, tampoco se le propinó la cantidad de inyecciones de anticoagulante necesarias. A la postre, el sábado se le informó al agente Valderrama que la única solución era amputar su pierna.

Ahora el policía hace un llamado al gobierno peruano que escuche su caso y le permita ser atendido por especialistas para tratar de salvar su pierna.

“Soy padre de tres hijos hermosos que me ha dado dios. Yo amo a mi institución. Señor ministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, usted que es una persona honorable y siempre ha sacado cara por la policía, señor comandante general de la PNP, quiero que me apoyen. ¿Cómo es posible que me corten una pierna? Soy un ser humano igual que ustedes, también siento…", clama el agente.