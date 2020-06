Guarequena Gutiérrez ya no es la representante de Juan Guaidó en Chile

Debido a razones económicas y migratorias, la representante en Chile del autodesignado presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó , Guarequena Gutiérrez, dejó, el pasado 31 de mayo, el cargo que asumió el 29 de enero de 2019, siendo reconocida por el Presidente Sebastián Piñera como representante de la Asamblea Nacional de ese país.

Según informó CNN Chile, Gutiérrez dejó el cargo después de 16 meses, ya que debe comenzar un proceso de solicitud de visa en julio próximo.

“Yo ahora estoy con la Visa de Responsabilidad Democrática que vence en septiembre y tres meses antes hay que empezar a hacerlo”, detalló Gutiérrez.

Otra de las razones que la hizo declinar el cargo es que ya no tiene sustento económico para continuar viviendo en Chile, porque al no haber podido derrocar a Nicolás Maduro, los representantes de Guaidó no han recibido dinero.

“Ya no puedo seguir así”, manifestó a CNN Chile, aunque agregó que “seguiré apoyando al gobierno de emergencia nacional que propuso el presidente Juan Guaidó ”.

Francia desmiente asilo a Guaidó

Entre tanto, Francia desmintió que el líder opositor venezolano Juan Guaidó se encuentre refugiado en su embajada en Caracas, como lo afirmó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza.