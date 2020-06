El Colegio Médico y quince Sociedades Científicas le piden al Presidente Piñera crear una Mesa de Salud Covid-19

Este martes 9 de junio, el Colegio Médico, Colmed, dio a conocer una carta que le envió al Presidente Sebastián Piñera y que fue presentada en la reunión de la mañana de la Mesa Social Covid-19, en la que le solicitan la creación de lo que denomina Mesa de Salud Covid-19.

Para concretar esta potencial nueva instancia de reunión para abordar la pandemia de coronavirus, el Colmed cuenta con el apoyo de quince Sociedades Científicas que firmaron la misiva que fue tuiteada por la presidenta del gremio de los médicos, Izkia Siches.

“Los representantes de especialidades que han estado involucradas en el enfrentamiento de la pandemia, solicitan un espacio donde resolver semanalmente las dudas sobre la estrategia sanitaria, comunicar la vivencia de la red y aportar con propuestas para disminuir el impacto de la pandemia en nuestro país”, parte indicando el escrito.

Presidente @sebastianpinera valoramos participación en Mesa Social Covid19 pero junto a la comunidad médica y sociedades científicas del país solicitamos la conformación de una Mesa de Salud para llevar nuestras dudas y propuestas en beneficio del país.

“El Colegio Médico convocó a las Sociedades Científicas y a la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH) el día 16 de marzo, para generar un espacio de coordinación para la colaboración y vocería unificada ante la emergencia sanitaria y social debida al covid-19. Desde entonces, se han realizado reuniones semanales para discutir inquietudes, propuestas y solicitudes, que son la principal fuente de los reportes entregados por el Colegio Médico en todas las sesiones de la Mesa Social Covid-19….A pesar de que la Mesa Social Covid-19 ha tenido un rol importante, evaluamos que el espacio no ha sido propicio para la discusión y apoyo de la estrategia sanitaria. Así, en las últimas sesiones la autoridad sanitaria no ha asistido y las inquietudes que hemos llevado a ese espacio no han sido consideradas”, sigue la carta.

La misiva culmina indicando que “vemos como necesario y urgente convocar a una Mesa de Salud Covid-19, en la cual trabajadores de la salud (incluyendo a la Atención Primaria) y representantes de las Sociedades Científicas podamos resolver semanalmente nuestras dudas sobre la estrategia sanitaria, comunicar la vivencia de la red y aportar con propuestas para disminuir el impacto de la pandemia en nuestro país. En el contexto de alta saturación de la red asistencial que estamos viviendo, creemos que este espacio es fundamental para que nuestro país pueda enfrentar los duros meses que vienen por delante con un sistema de salud que actúe con unidad, colaboración y transparencia”.

Junto al Colmed la solicitud hecha al Presidente Sebastián Piñera por medio de este texto fue firmada por la Asociación de Sociedades Científicas Médicas (ASOCIMED), el Directorio de la Sociedad Chilena de Alergias e Inmunología (SCAI), el Directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología (SOCHEPI), el Directorio de la Sociedad Chilena de Infectología (SOCHINF), el Directorio de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica (SOCHINEP), el Directorio de la Sociedad de Microbiología de Chile (SOMICH), la Sociedad Chilena de Anestesiología (SACh), la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias (SER), la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo (SOCHMET), la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño (SOCHIMES), la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (SOCHIMI), la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (SOCHOG), la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHEPI), la Sociedad Chilena de Salubridad (SOCHISAL) y la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos (SMCP).