Detienen a conductor que atropelló a manifestantes: es el líder del Ku Klux Klan de Virginia

Era una manifestación pacífica en la ciudad de Richmond, Virgina, un grupo de gente caminaba en protesta por la muerte de George Floyd y los actos racistas de la policía, cuando un vehículo arremetió contra la muchedumbre.

Afortunadamente, los protestantes reaccionaron a tiempo y solo uno terminó herido, mientras que el conductor huyó a pie y armado.

Ayer la fiscalía de Henrico anunció que el autor del ataque fue detenido y que se trata nada menos que de autodenominado líder del grupo extremista y racista Ku Klux Klan en Virginia.

Harry H. Rogers, de 36 años, fue acusado de “embestir contra manifestantes pacíficos”, bajo los cargos de delitos de agresión y violencia, intento de hacer daño con dolo y vandalismo grave.

