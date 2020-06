Ley que prohíbe desvincular estudiantes por no pago avanza en el Congreso: se espera que se alcance a aplicar durante el estado de emergencia

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la idea de legislar el proyecto presentado por el parlamentario por Atacama, Juan Santana, que pretende que las instituciones de educación superior tomen medidas que apoyen la continuidad de la formación de sus estudiantes.

Esto en el contexto de la pandemia por el virus Sars-Cov-2. Además se deberá incluir temas académicos y económicos para este 2020 a raíz de la situación.

Educación superior como derecho

Al respecto, Santana indicó que “si la educación superior fuera un derecho social universal, y existiese financiamiento basal suficiente, esta discusión no sería necesaria".

"Las instituciones tendrían la tranquilidad de contar con los recursos necesarios para su funcionamiento, y las y los estudiantes no tendrían la profunda incertidumbre que hoy día los embarga, en relación con su permanencia”, agregó.

Desvinculados por no poder pagar

Para cerrar, Santana explicó que “se habla permanentemente de prioridades, de que no hay recursos suficientes. Esa es la respuesta que el gobierno utiliza para todo, y también en este debate sobre aranceles".

"Lo cierto es que, si no le damos la tranquilidad a las y los estudiantes, que no serán desvinculados de sus instituciones, en caso de que no puedan pagar sus aranceles, solo seremos espectadores de la intranquilidad que conlleva a que los trabajadores no se queden en sus casas”, añadió.

La iniciativa que fue devuelta a las comisiones de Educación y de Hacienda para un segundo informe. Se aplicaría durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe que se vive en el país.