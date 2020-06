La historia de la mujer que fue violada cerca de donde desapareció Madeleine McCann pide que investiguen a sospechoso del caso "Maddie"

Hazel Behan estaba en 2004 trabajando en la localidad lusa de Praia da Rocha a 30 minutos de Praia da Luz, donde desapareció Madeleine McCann. En un entrevista al diario británico The Gardian, la mujer irlandesa asegura que el ciudadano alemán, principal sospechoso en el "Caso Maddie", podría ser su agresor.

Pese a que la desaparición de la pequeña ocurrió en 2007, Behan solicitó a las autoridades retomar su caso y determinar si Christian Brückner, quien cumple una pena en una cárcel alemana, está involucrado con su agresión sexual.

Después de que el miércoles pasado la fiscalía alemana confirmara que Brückner era el principal sospechoso en el caso Maddie, Behan unió cabos, pues el actual reo cumple condena por violar a una mujer estadounidense en Praia da Luz, en 2005. De hecho, Brückner vivió en Portugal desde 1995 a 2007.

“Mi cabeza estalló cuando leí cómo había atacado a una mujer en 2005, tanto las tácticas y los métodos que usó, las herramientas que llevaba, cómo lo tenía todo perfectamente planeado. Vomité, sinceramente, pues al leer sobre ello me recordó mi propia experiencia”, aseguró a The Guardian la mujer que cuando fue violada tenía 20 años.

Hazel Behan said a masked and machete-wielding man beat and raped her for up to five hours in her home in Praia da Rocha, about 15 miles from the resort where Madeleine McCann disappeared#MadeleineMccann #Crime https://t.co/WnpRLOv2qu

